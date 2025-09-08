【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの菊地亜美が9月6日、自身のInstagramを更新。ハワイで撮影した家族写真を公開した。【写真】菊地亜美、ハワイでの家族写真◆菊地亜美、ハワイで家族写真公開菊地は「Family time in Hawaii。なんの記念日でもなく、誰もいない場所で、ただただ家族の思い出に」とコメントし、カメラマンのNAOYA氏が撮影した、美しいハワイのビーチでの夫と子供たちとの温かい家族写真を披露した。この投稿に