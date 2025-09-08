波瑠と川栄李奈がダブル主演を務めるドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の初回放送日が10月10日に決定。母親になりすます禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約で共闘する薫（波瑠）と茉海恵（川栄）が固く握った拳を突き出しどんな困難も打ち破る覚悟を表現したポスタービジュアルが解禁された。【写真】波瑠×川栄李奈、10月期ドラマ『フェイクマミー』でW主演！禁断の“母親なりすまし”からはじまる物語