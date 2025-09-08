スシローにて、マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』とのコラボ第2弾を開催！“観月の宴”をテーマにしたコラボ限定ピックやカードなどが付くおすしをはじめとしたメニューが登場するほか、オリジナルグッズがもらえるメニューも展開されます☆ スシロー『原神』コラボレーション第2弾開催期間：2025年9月10日（水）〜9月28日（日）開催店舗：全国のスシロー店舗※「スシロー未来型万博店」、