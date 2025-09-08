「中吉烏」複合一貫輸送ルートの貨物を検査する黄埔税関の職員。（８月２１日撮影、広州＝新華社配信）【新華社広州9月8日】中国から鉄道と道路でキルギス、ウズベキスタンに貨物を運ぶ「中吉烏」複合一貫輸送ルートが、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）と中央アジアの上海協力機構（SCO）加盟国を結ぶ国際物流ルートとして存在感を高めている。このルートでは、粤港澳大湾区の電子製品などを、まず広