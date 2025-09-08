８日、記者会見で発言する司法部の賀栄部長。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京9月8日】中国司法部の賀栄（が・えい）部長は8日、国務院新聞弁公室が開いた「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見で、この5年間で処理した渉外仲裁案件は1万6千件で、対象金額は7300億元（1元＝約21円）に上ったと紹介、24年の処理件数は4400件余り、対象金額は約2千億元と20年に比べ件数は2倍、金額は2.4