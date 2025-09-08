TOKYO FMで放送中の『THE TRAD』（月〜木曜後3：00〜4：50）は8日、公式Xを更新し、“専属店員”の山本里菜が体調不良で同日の放送を欠席することを伝えた。【写真】「絵になりますね〜」「バカンス楽しそう」山本里菜アナの開放的な水着ショット同アカウントは正午の投稿で【お知らせ】と題し、「山本里菜さんは、体調不良のためお休みさせていただきます」と報告。「本日のTHE TRADは、吾郎店長と名誉店員 吉田明世さんで