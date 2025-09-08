きょう午後2時すぎ東京・豊島区東池袋の池袋六ツ又陸橋交差点でミキサー車とみられる車が横転しました。【写真を見る】東池袋の交差点でミキサー車とみられる車が横転 運転手が一時車内に取り残されるも救助 意識あり 東京・豊島区警視庁などによりますとミキサー車とみられる車が1台、横転していて、運転していた50代の男性が一時、車内に取り残されましたが、救助されたということです。男性のけがの程度は分かっ