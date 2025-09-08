今年7月、香川県高松市内のマッサージ店で施術中に、同意がないのに女性に対してわいせつな行為をした疑いで美容業の男（50）がきょう（8日）再逮捕されました。 不同意性交等の容疑で逮捕されたのは、高松市木太町の美容業の男（50）です。警察によりますと、男は今年7月31日午前11時ごろから午後1時30分ごろまでの間、男が経営する高松市内のマッサージ店で香川県内の30代女性を施術中に、同意がないのにわいせつな