日本列島には、東西に秋雨前線がかかる見込みです。10日(水)ごろからは九州から東北の広い範囲で雨が強まるところもありそうです。10日(水)午前9時の予想天気図です。九州から北陸、東北南部へと前線がのびています。暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達しそうです。今後の雨と風の予想ですが、10日は前線の影響で日本海側の沿岸部を中心に雨が降るでしょう。11日にかけて前線は南下しそうで