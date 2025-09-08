リバプールのなでしこジャパンＤＦ清水梨紗が７日、４０９日ぶりの公式戦出場を果たした。開幕戦のエバートン戦で、後半４３分から左サイドバックで出場。試合後にはエバートンのＭＦ籾木結花と抱き合った。号泣で清水の復帰を祝った籾木は、試合後に自身のインスタグラムで「試合中はこらえたけど試合後にりさの姿を見たら涙が止まりませんでした」と投稿した。試合はエバートンが４―１で勝利した。清水は昨年７月２５日、パ