◇プロボクシング東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチ10回戦王者 石井武志(大橋)＜10回戦＞同級8位 ジェイク・アンパロ(フィリピン)（2025年9月9日東京・後楽園ホール）東洋太平洋ミニマム級王者・石井武志（25＝大橋、11戦10勝8KO1敗）が8日、都内で2度目の防衛戦の前日計量に臨み、リミットの47・6キロで一発パスした。挑戦者で同級8位ジェイク・アンパロ（28＝フィリピン、24戦16勝4KO7敗1分け）は47・1キロだった。