サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、秋の新作として「だしタルえび」「だしタルてり焼き」「だしタルゆず豚しゃぶ」を9月10日から期間限定で販売する。価格はそれぞれ、620円、650円、670円（各税込）。だしタル３種サブウェイで人気のタルタルソースが、出汁のうまみと香りを加えた「だしタル」で新登場。タマネギとピクルスの食感を生かしたタルタルソースに、かつお出汁を加えることで、秋らしい味わいを演出した。だしタル