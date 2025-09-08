【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの益若つばさが6日、自身のInstagramを更新。秋に合わせてチョコレート色にヘアカラーチェンジした姿を公開した。【写真】益若つばさ、秋らしい新ヘア◆益若つばさ、チョコレート色にヘアカラーチェンジ益若は「秋なので髪の毛チョコレートの深めの色にしたよ。お揃いにしてくれる人いっぱいいるみたいで嬉しいです！」とコメントし、明るめの茶髪から深みのあるチョコレートブラウンにカラー