【モデルプレス＝2025/09/08】俳優の吉沢亮が主演を務める映画『国宝』が、9月7日までの公開94日間で観客動員数946万人、興行収入133億円を突破。あわせて、2026年に北米で公開されることが決定した。【写真】吉沢亮、色っぽさに刺激受けた年下俳優◆「国宝」2026年北米公開決定 第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品にも決定した同作が、9月7日までの公開94日間で、観客動員数9,466,286人、興行収入13,325,145,900