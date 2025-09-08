「SUPER EIGHT」の横山裕さんが、2025年9月7日放送のトーク番組「あの頃からわたしたちは」（日本テレビ系）に出演し、グループ脱退を考え村上信五さんに相談したところ、「お前が無理やったら俺も無理やぞ」と引き留められた過去を明かした。村上さんの言葉が「嬉しかった、ほんまに」番組では、横山さんと同日に事務所に所属した29年来の同期・村上さんが思い出の地で対談した。「SUPER EIGHT」（当時は『関ジャニ∞』）は、18年