ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡのドラマー、真矢が８日、脳腫瘍であることを公表した。真矢は２０年に大腸がんステージ４の診断を受けるも、ライブに参加したが「先日めまいで倒れ、立てなくなってしまった」といい、脳腫瘍の診断を受けたという。【以下、全文】ＬＵＮＡＳＥＡの関係者各位そして、ファンの皆さまへＬＵＮＡＳＥＡの真矢です。いつもＬＵＮＡＳＥＡを応援してくださり、ありがとうございます。僕から