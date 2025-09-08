きょう正午前、千葉県市原市の川で60代くらいの男性と女性の2人が沈んでいるのが見つかり、いずれも死亡が確認されました。きょう正午前、市原市折津の御里津大橋付近で「川に人が沈んでいる。意識と呼吸がない」と119番通報がありました。消防によりますと、御里津大橋の下を流れる水深20センチの養老川で、60代くらいの男性と女性の2人が沈んでいるのが見つかったということです。2人とも救助されましたが、いずれも死亡が確認さ