シリーズ累計24億枚※1を突破したフェイスマスクブランド「ルルルン」から姉妹ブランド・ドクタールルルンの最新作「リチューニング セラム マスク（透明水膜）」が新登場♡注目の美容成分5-ALA1やW3772、6種のビタミン3、8Dヒアルロン酸4を配合し、乾燥やハリ不足に多角的にアプローチします。まるで美容液そのものを肌に纏うような“透明水膜シート”で、うるおいあふれる水晶肌体験をお届け