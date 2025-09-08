三重県内で起業を考える人や興味のある人などを支援しようと、9月7日に四日市市で「創業セミナー」が開かれました。中小企業や小規模事業者が事業融資などを受ける際に、公的な保証人となる三重県信用保証協会が年に2回、県内各地で開いているものです。はじめに、稲垣清文会長が「私たちの目標は皆さんに起業してもらうことではなく、夢を叶えていただくこと。しっかり支援していきたい」と挨拶しました。セミナーには北勢地域を