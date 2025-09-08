ラグビーのリーグワン2部、九州（九州電力キューデンヴォルテクス）は8日、2025〜26年シーズンのテーマを「躍動GOLDEFFORTS」に決めたと発表した。主将にはCTB古城隼人（29）、副主将にはナンバー8のウォーカー・アレックス拓也（27）が就任した。今季のテーマについて、今村友基ヘッドコーチは「エネルギーに満ちあふれダイナミックにフィールドを駆け回り、キューデンヴォルテクスらしさを表現する思いを込めています」