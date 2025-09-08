川崎フロンターレのMF家長昭博が、９月７日の深夜に放送されたTBS系列のサッカー専門番組「KICK OFF! J」で、元日本代表FWの柿谷曜一朗氏と対談した。10代の頃から並外れたテクニックを誇り、“天才”と称されてきた２人は、その評価に対する思いを述べる。まず家長は自身を「天才タイプではなかったと思う、どちらかというと」とし、こう続ける。「俺からしたら（ガンバ大阪のジュニアユースで同期だった）本田（圭佑）が天