9月6日から新潟県を訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは中越地震の被災地を訪れ、特産のニシキゴイを放流されました。愛子さまは鑑賞用の池でニシキゴイに餌を与えられました。 8日昼前、愛子さまは新潟県小千谷市にある「錦鯉の里」に到着し、市長などの出迎えを受けられました。小千谷市はニシキゴイ発祥の地で、最大震度7を記録した2004年の中越地震でニシキゴイの養殖も壊滅的な被害を受け、その後復興を果たしています