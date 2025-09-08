店としては１１回目ニセ電話詐欺の被害を未然に防いだとして、長崎県警対馬南署は、対馬市厳原町の「ファミリーマート対馬厳原大手橋店」のマネジャー、辰己直人さん（２９）と同店に署長感謝状を贈った。同署などによると８月１２日夜、レジ担当だった辰己さんは、５０歳代の男性客から「２万円分の電子マネーカードを購入したい」と尋ねられた。常連客だったこともあり、さりげなく理由を聞くと「ＳＮＳで知り合った女性と会