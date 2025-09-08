俳優の風間俊介（42）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ともにゲスト出演した俳優の勝村政信（62）とのエピソードを明かした。風間は勝村とは、27歳の時に舞台で共演。風間は勝村の子どもで9歳の設定だった。風間は「勝村さんに舞台上で『ねえ、ねえパパ！』って言ってるんですけど、『普段の風間がチラつくから、お前を愛せない』って」と明かすと、笑いが起きた。そしてMCのハライチ澤部佑（39