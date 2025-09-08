浅野温子（64）と武田鉄矢（76）の名演で今なお愛される名作「101回目のプロポーズ」の続編、「102回目のプロポーズ」がフジテレビで地上波放送、FODで独占配信されることが発表された。大ヒットから34年の時を経て、新たな連続ドラマとして放送される。企画は鈴木おさむ氏（53）。放送作家・脚本家を引退する数年前から、同作の続編ドラマの製作を熱望していたという。物語は矢吹薫（浅野）と星野達郎（武田）の娘・星野光が主人