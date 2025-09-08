フジテレビは8日、東京・台場の同局本社で「コンテンツラインナップ発表会 2025秋」を開催。「若者の未来」をテーマにした番組として、今年冬に「カギダンススタジアム」企画の第3弾を放送する『新しいカギ』総合演出の田中良樹氏が登壇した。『新しいカギ』総合演出の田中良樹氏昨年7月に放送された『FNS27時間テレビ 日本一たのしい学園祭!』で誕生したこの企画は、『新しいカギ』のレギュラーメンバーら芸能人と高校生ダンサー