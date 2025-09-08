俳優・吉沢亮の主演映画「国宝」（李相日監督）が６月６日の封切りから９月７日までの９４日間で、観客動員数９４６万人、興行収入１３３億円を突破したと８日、配給の東宝が発表した。映画配給会社「ＧＫＩＤＳ」によって来年初頭に北米で公開されることも決定した。吉沢演じる主人公・立花喜久雄が大物歌舞伎俳優に引き取られ、芸に生涯をささげる物語。第９８回米国アカデミー賞国際長編映画賞の日本代表作品に選出。今後は