ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」が８日、公式サイトを更新。ドラムの真矢（５５）が脳腫瘍であることを公表した。公式サイトでは「メンバーより大切なお知らせ」と題し、真矢がＳＮＳを通じて自身の病状を公表したことを伝えた。真也は「僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります」と切り出し「２０２０年に大腸がんのステージ４が発覚しました。ライヴ、その後のツアー中ではありましたが７回の手術と抗がん