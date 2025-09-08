元ＡＫＢ４８の板野友美が８日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自身の新居に関する記事の内容に苦言を呈した。板野は３日前にインスタグラムなどで、悩みに悩んだ新居の室内の様子を紹介。高級家具や、ブランドバッグが並ぶ棚など、豪華な部屋の画像を投稿した。これについて女性誌が豪華な新居公開に「見栄の塊」「承認欲求すごすぎ」といった見出しをつけた記事を出した。これに板野は「ＩｎｓｔａｇｒａｍもＹｏｕ