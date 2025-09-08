大相撲秋場所（１４日初日、両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が８日、国技館の相撲教習所で行われた。一門外から横綱・豊昇龍（立浪）が参加し、連続で２２番取って１６勝６敗だった。三番稽古で幕内・若元春（荒汐）、大栄翔（追手風）、藤ノ川（伊勢ノ海）を指名。「四つ相撲と押し相撲、動きの速い相手と思って選んでやった」と意図を明かした。最初に指名したのは若元春だった。先場所で２日目に金星を配給した相