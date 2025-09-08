サッカーの世界ランキング17位・日本代表が2025年9月7日（日本時間）、米カリフォルニア州のオークランドで、同ランキング13位メキシコ代表と親善試合を行い、0−0のスコアレスドローに終わった。 「W杯優勝を目指す日本、10人で戦ったメキシコと0−0」 世界ランキングで上回るメキシコを相手に、日本は前半、激しいプレッシャーを与え何度もいい形を作った。MF久保建英（24）が前線で積極的にゴールを狙うも得点ならず。 後半に