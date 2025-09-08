アジア株米が対中圧力強化香港はあすの米BLS改定を警戒ベッセントは80万人減見込む 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 25502.07（+84.09+0.33%） 中国上海総合指数 3818.82（+6.31+0.17%） 台湾加権指数 24632.73（+138.15+0.56%） 韓国総合株価指数 3208.79（+3.67+0.11%） 豪ＡＳＸ２００指数 8843.10（-28.13-0.32%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80872.00（+161.24+0.20%