タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が8日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。夏休みの出来事を話した。みちょぱは「地元の赤羽のギャルたちと一緒に夏休みを過ごしてきまして。8月の末くらいかな？千葉のヴィラみたいなのを貸し切って、地元のギャルといつもインスタとかに上がってるメンバープラス仲良いメンバーと結果大人9人、子供も5人来て総勢14人で千葉のヴィラ