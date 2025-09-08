石破総理大臣の辞任表明から一夜明け、自民党は臨時役員会を開き、後任を選ぶ総裁選挙を実施することを正式に決定しました。【映像】自民党総裁選実施を決定 10月4日投開票を軸に 役員会の冒頭、石破総理は「色々とご心配をおかけし全て私の責任だ。 お詫びと感謝を申し上げる」と述べました。その上で、8日に予定されていた総裁選の前倒しの是非を問う手続きを中止し、臨時総裁選の手続きを進めるよう指示しました。自