元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が8日、インスタグラムを更新。90年代の名作ドラマ「101回目のプロポーズ」の続編「102回目のプロポーズ」について思いをつづった。「2022年、当時公開された『トップガンマーヴェリック』を見て、日本でも80年代90年代の名作ドラマの［続編］が作れるのではないかと思った時に、降ってきたのが『101回目のプロポーズ』の続編でした」と書き出した。続けて「