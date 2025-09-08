新潟市消防局は8日、50代の消防指令長を停職5か月の懲戒処分にしたと発表しました。消防局の発表によりますと、この消防指令長は7月12日、新潟市西区の店舗で窃盗をした疑いで現行犯逮捕され、不起訴処分になっていました。本人は処分が出た8日付けで依願退職しています。消防局長は「市民の安全安心を守る消防職員として、また幹部職員としてあるまじき行為であり、誠に遺憾であります。一層の綱紀粛正と服務規律の徹底を図り、信