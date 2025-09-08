イルグルムが高い。前週末５日の取引終了後に発表した８月度の月次売上高（速報）が前年同月比４３．５％増となり、高成長を継続していることが好感されている。昨年１０月にルビー・グループを連結子会社化したことで、コマース支援事業が同３．３倍となり牽引した。 出所：MINKABU PRESS