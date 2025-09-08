ニッコンホールディングスが大幅高で５日ぶりに反発している。前週末５日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表しており、これが好感されている。上限を７５０万株（自己株式を除く発行済み株数の６．２０％）、または１５０億円としており、取得期間は９月８日から来年３月３１日まで。株主還元の拡充及び資本効率の向上を図るとともに、今後の経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実行するためとしている。