ＩＨＩが大幅反発している。この日、子会社ＩＨＩプラントが、ＥＮＥＯＳホールディングス傘下のＥＮＥＯＳとＴＯＰＰＡＮホールディングスが進める古紙バイオエタノール実証事業向けに実証プラントを受注したと発表しており、好材料視されている。 同実証事業は新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の「バイオものづくり革命推進事業」として採択を受けて実施されるもので、古紙を原料