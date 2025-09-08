スパークス・グループは３日続伸している。前週末５日の取引終了後に発表したグループ運用資産残高が前月比３８１億円（１．９％）増の２兆５７６億円と順調に積み上がり、創業来の過去最高を更新したと発表したことが好感されている。 バブル崩壊後の高値を更新する日本株式市場や、日本政府を中心とした資産運用立国に向けたさまざまな取り組み、エネルギー構成における再生可能エネルギー