案外弱い…？優美な姿なのに鳴き声はダミ声！？ギャップに驚かされるオナガ遠くへ出かけなくても、公園や河川敷、住宅地など町中で見かけることができるさまざまな鳥たち。身近に暮らす鳥たちの特徴や見分け方、意外な生態をpiro piro piccoloさんが楽しく解説！知っているようで知らなかった鳥たちのことが分かると、子どもとの散歩やウォーキング、ちょっとしたおでかけの楽しみがさらに広がります。※本記事はpiro piro picco