第4回「TAMRONフォトコンテスト 2025」の開催が9月8日（月）に発表された。マクロレンズで知られるタムロンが開催することもあり、「マクロ部門」が設けられている。金賞は10万円＋副賞タムロンレンズ。 前年の第3回「TAMRONフォトコンテスト 2024」に続き、「総合部門」「マクロ部門」の2部門を用意。それぞれで計16名の入賞者が予定されている。 両部門ともテーマは自由。各部門10点まで応募できる。レタッチも可