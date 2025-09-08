【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Nissy（西島隆弘）が三度目の声帯手術を行ったこと、さらに年内を目処に再度手術が予定されていることが発表された ■発表文言・全文 ファンの皆様ならびに関係各位 平素よりNissy（西島隆弘）を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび西島が声帯の手術を受けましたことをご報告申し上げます。 過去にも手術を行っており、今回で三度目となります。さらに、医師の判