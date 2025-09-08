２０２０年７月の熊本豪雨で被災した球磨村唯一の焼酎蔵で、復興後初めてとなる新しい焼酎が完成し、お披露目されました。 お披露目されたのは、球磨村一勝地の渕田酒造本店が仕込んだ球磨焼酎「翠勝」です。渕田酒造は、熊本豪雨で酒蔵が全壊し、再建した蔵で今年５年ぶりに焼酎造りを再開しました。原料には地元・球磨村産の米を使い、「翠勝」という名前は、球磨村のシンボルの鳥「翡翠（かわせみ）」と、酒蔵がある地名「一