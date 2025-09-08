女性の体を同意なく触った疑いで、８月に逮捕されていた熊本県職員の男性について、熊本地検は不起訴としました。９月２日付けで不起訴処分となったのは、多良木町に住む熊本県職員の２０代の男性です。男性は、ことし７月、訪れた球磨郡の店で、働いていた２０代の女性の胸を触るなどわいせつな行為をした疑いで、先月逮捕されていました。不起訴の理由について熊本地検は「明らかにできない」としています。