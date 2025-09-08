かっぱ寿司は、現在展開中の人気サービス「一貫提供」および「シャリハーフ」に、秋定番となる新ラインアップを加え、9月4日より全国のかっぱ寿司で販売を開始する。かっぱ寿司・一貫提供「一貫提供」は、いろんなネタを少しずつ楽しみたい人にぴったりの“選ぶ楽しさ”が魅力のかっぱ寿司の人気サービス。この度、秋のラインアップとして、『甘海老にぎり(一貫 105円~)』『合鴨ロース オニオンマヨ(一貫 75円~)』などの季節ネタも