LUNA SEAの真矢が本日9月8日、自身のオフィシャルサイトやSNS、LUNA SEAのオフィシャルサイトやSNSを通じて、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されたことを公表した。真矢は当面の間、一日でも早く元気な姿をお見せできるよう、治療に専念するとのことだ。なお、11月8日(土)および9日(日)に幕張メッセで開催されるLUNA SEA主催フェス＜LUNATIC FEST. 2025＞については、以下の真矢のコメントにあるように、自身が信頼を寄せ