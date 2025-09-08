【モデルプレス＝2025/09/08】女優の吉田羊が、7日放送の日本テレビ系トーク番組「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。母について語る場面があった。【写真】吉田羊「おしゃれクリップ」出演時の艶やか着物姿◆吉田羊、母の人柄＆思い出を語る「姉、兄、姉、兄、私」の5人きょうだいの末っ子として育ってきた吉田。29年間幼稚園の先生をしていた母は「人が喜ぶためにすることを当たり前にできる人」だったと語り「落