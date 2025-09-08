大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）にむけて横綱・大の里（二所ノ関）が８日、東京・足立区にある境川部屋に出稽古した。幕内・平戸海（境川）と１２番連続で相撲を取る稽古を行った。最初の手合わせで低く鋭い立ち合いをみせた相手に押し込まれ、寄り切られた。相手を１度受け止めてから攻め返す意図があったとみられるが、平戸海は気合十分で途中まで３勝３敗と一進一退の攻防が続いた。その後は得意の右だけでな