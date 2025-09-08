高松北警察署 自分が経営するマッサージ店において、施術中の女性にわいせつな行為をした疑いで、高松市に住む男（50）が再逮捕されました。 警察によりますと、男は7月31日午前11時ごろから午後1時30分ごろまでの間、高松市のマッサージ店で、施術していた30代女性に対し同意がないのにわいせつな行為をした不同意性交等の疑いが持たれています。 警察の調べに対し、男は「誰のことを言っているのか分から